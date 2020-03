Ook spandoek bij Franciscus Vlietland opgehangen

Schiedam - Maandagavond is ook een spandoek met de tekst You'll never walk alone opgehangen bij het Franciscus Vlietland ziekenhuis in Schiedam. Eerder verschenen er al spandoeken bij ziekenhuizen in Rotterdam.



Dat betrof een actie van de Feyenoord supportersvereniging FRFC1908. Het is niet bekend of zij ook achter dit spandoek zitten. Het medisch personeel kan de oppeppende tekst in ieder geval goed lezen vanuit het ziekenhuis.