Gratis online Bootcampen vanuit jouw huiskamer

Schiedam - Sportclub MoveMakers biedt dames uit de omgeving van Schiedam de mogelijkheid om samen online te sporten. Tot en met 6 april kunnen zij gratis meedoen aan trainingen van een uur. Deze worden gegeven via online livestreams op maandag-, woensdag- en donderdagavond.



“Nog 30 seconden hoge knieën, dan heb je rust!” roept eigenaar Lizet Bakker. Ze staat echter niet zoals gebruikelijk in een sportschool. In plaats daarvan geeft ze training vanuit de huiskamer. Via een laptop ziet ze hoe deelnemers haar instructies uitvoeren en daarna uithijgen. Sporters ontvangen voorafgaand aan iedere training een link en een code waarmee ze kunnen inloggen.

“Door te blijven sporten verminder je stress en doe je nieuwe energie op. Juist in deze periode is het belangrijk om te blijven bewegen,” aldus Lizet. ”Vanwege thuiswerken en de stress bewegen mensen minder. De online trainingen zijn een nodige sportieve afleiding, waarmee onze dames actief blijven en samen kunnen zijn.”

Het is voor veel mensen even wennen. Ze hoeven de deur niet meer uit en staan in hun eigen woon- of slaapkamer te zweten. Toch waren de eerste deelnemers enthousiast. Zo deden een moeder en dochter mee: “we vonden het wel spannend, maar het ging hartstikke goed. En onze spieren hebben we gevoeld!” Een dame van 55+ zei: “het is toch even anders dan anders om thuis te trainen. Ik had mijn bedenkingen vooraf, maar ik vond de training net zo leuk als altijd, en bijna net zo zwaar.



Aan het eind van de training gaan de duimen van de deelnemers, voor de camera, omhoog. Zij sluiten hun dag af met een voldaan gevoel. Het is misschien even wennen voor iedereen, maar Lizet is blij dat ze op deze manier mensen sportief kan blijven begeleiden en samen kan brengen.

Via www.movemakers.nl kunnen sportievelingen zich aanmelden voor de online trainingen, die tot en met 6 april gratis worden aangeboden.