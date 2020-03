Tot 6 april geen Koopavond en Koopzondag

Schiedam - Vandaag is besloten dat de winkels in de Passage en de meeste andere winkels in de binnenstad van Schiedam in ieder geval tot 6 april a.s. gesloten zijn op de koopavonden en koopzondagen.



“We zijn helaas door het coronavirus genoodzaakt deze beslissing te nemen. Wij hopen natuurlijk wel dat de consument, met inachtneming van de regels van het RIVM, de winkels die open zijn in het centrum blijft bezoeken,” aldus Ed Vriethoff, voorzitter Schiedam Centrummanagement.