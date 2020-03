Lavinia brengt de lente naar opa en oma

SCHIEDAM - Lavinia (5) kan door het corona-virus even niet op bezoek bij opa en oma, maar heeft wel een prachtige tekening voor hen gemaakt. Met een minstens zo mooie boodschap: 'Als opa en oma niet zo van de lente kunnen genieten omdat ze thuis moeten blijven, dan breng ik de lente met deze tekening gewoon bij hun in huis!'

