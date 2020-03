Sporthal in Schiedam wordt extra Corona-huisartsenpost

Schiedam - Zondagavond 22 maart heeft de burgemeester van Schiedam, Cor Lamers, een rondleiding gehad in sporthal Margriet. De sporthal is in zeer korte tijd omgetoverd tot speciale Corona-huisartsenpost. Dinsdag wordt de locatie vermoedelijk al in gebruik genomen.



Ook de officier van dienst van de politie, brandweer en ambulance en medewerkers van het Rode Kruis hebben een rondleiding en uitleg gehad. De burgemeester prees alle betrokkenen voor het zo snel realiseren van een noodopvang om de verwachte toename van Coronapatiënten efficiënt op te kunnen vangen.



De gemeente zet verkeersregelaars in, maar omdat bezoekers alleen op afspraak komen, blijft het aantal bezoekers en geparkeerde auto’s beperkt.



“Het is van groot belang voor de gezondheid van iedereen, patiënten én huisartsen, dat mensen die misschien met het coronavirus zijn besmet, onderzocht worden op 1 locatie. Ook om zuinig om te gaan met beschermingsmiddelen, die er echt te weinig zijn”, aldus Ingeborg van der Geest, huisarts te Vlaardingen.



Burgemeester Cor Lamers van Schiedam: “Het aantal mensen dat aanklopt bij huisartsen neemt toe. Als gemeente werken we graag mee om de druk op de zorg te verlichten. De Margriethal is uitstekend geschikt te maken als externe huisartsenpost, zoals dat ook op andere plaatsen in het land gebeurt. Door er samen de schouders onder te zetten, hebben we dit in zeer korte tijd kunnen opzetten.”