Geen bezoek meer mogelijk aan patiënten Franciscus

Rotterdam/Schiedam - Franciscus Gasthuis & Vlietland kan vanaf vandaag (maandag 23 maart) geen bezoekers meer bij patiënten toelaten vanwege de verwachte toename van het aantal COVID-19 verdachte en COVID-19 positieve patiënten. De enige uitzondering geldt voor het bezoek aan het eigen kind op de Kinderafdeling of aan terminale patiënten. Bij een bevalling mag de partner aanwezig zijn.

Het ziekenhuis spoort patiënten aan om tijdens een opname eigen communicatiemiddelen (zoals een mobiele telefoon of iPad) mee te nemen zodat contact met naaste familie en het thuisfront toch mogelijk is. Begeleiders en naasten van patiënten die een polikliniek afspraak hebben, wordt gevraagd buiten te wachten als dit mogelijk is.



Op beide locaties van het ziekenhuis zijn inmiddels triagetenten geplaatst voor de Spoedeisende Hulp (SEH). In de loop van deze week komt er een mobiele CT-scan bij de SEH van Franciscus Gasthuis. Dit helpt om een eerste selectie verdenking/niet verdenking COVID-19 patiënten sneller plaats te laten vinden.



'We zijn ontzettend blij met alle lieve gebaren van bedrijven, verenigingen en inwoners uit onze regio en voelen ons enorm gesterkt door hun medeleven en het vertrouwen in ons werk', laat het ziekenhuis weten.