Piepjonge servals in de dierentuin zien voor het eerst mensen en reageren dan zó

Rotterdam - De meeste dieren in de dierentuin zijn natuurlijk wel gewend om mensen te zien, Maar níet de dieren die nu net geboren zijn, Diergaarde Blijdorp is immers gesloten voor bezoekers. Dus gingen twee kleine serval flink tekeer toen ze opeens een verzorger van dichtbij dagen! Het duo is op 26 februari geboren en zet nu de eerste stapjes in het buitenverblijf.

De dierentuin houdt in de serie #ondertusseninblijdorp op social media iedereen op de hoogte van hoe het met de dieren gaat.