NL-Alert vanwege coronavirus

Regio - Iedereen in Nederland moet echt anderhalve meter afstand houden van een ander. En iedereen die ziek of verkouden is, moet binnenblijven, voor z'n eigen veiligheid en voor de veiligheid van anderen. Er is zojuist zelfs een NL-Alert verstuurd om die boodschap te benadrukken. Gedeeltelijk ook in het Engels: 'Keep your distance to others.'

Het is heerlijk weer dit weekend en gisteren blek op veel plekken in het land dat mensen er massaal op uit trokken. Vooral op stranden en in parken werd het druk en bleken mensen de maatregel van anderhalve meter afstand snel vergeten te zijn. Vandaar dat nu zelfs een ongebruikelijk middel als de NL-Alert is ingezet.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft, net als veel andere burgemeesters, een beroep op iedereen gedaan om toch vooral niet naar het strand te gaan: 'Ik vraag u dringend om het strand niet te bezoeken en jullie te houden aan de ‘anderhalvemeterregel’. We kunnen het verspreiden van het virus alleen met zijn allen tegengaan. Dus neem alstublieft jullie verantwoordelijkheid. Dank voor jullie medewerking en begrip. Pas goed op elkaar.'