The Kik geeft vanavond een speciaal concert: De Grote Verzoekjes Show!

Schiedam/Rotterdam - The Kik geeft vanavond een online concert via Facebook. Daarvoor konden mensen een verzoekje indienen. 'We hebben alle stemmen geteld (bedankt voor het massaal reageren!) en de top 10 is bekend. Tot vanavond 20.30 uur, we kijken er naar uit!'



Onder de noemer De Grote Verzoekjes Show kon iedereen z'n favoriete liedje doorgeven. De tien meest gekozen nummers worden vanavond gespeeld voor het publiek thuis. Er werd massaal gereageerd. Zo schreef

Carla Goudswaard: 'In je armen graag voor mijn vader in het verzorgingshuis, waar we nu niet meer op bezoek kunnen'. En Bastiaan de Kruijff vroeg om 'Verliefd op een plaatje', 'omdat alles op dit moment allemaal zo lekker onpersoonlijk gaat. Wat overigens een briljant nummer is. Met een steengoed begin.' Ruud Poelstra wil graag 'Een lied voor alle mensen horen': 'Hebben we allemaal hard nodig'.

Vanavond vanaf half negen 'bij te wonen' via de facebook-pagina van The Kik.