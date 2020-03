Mijmeren over Windas

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! ?Bart Bos? stuurde ons een tijdje terug een mooi stukje met foto over Windas.



'Tegenwoordig is het Windas omsloten door de nieuwbouw van Spaland en Sveapark, maar vroeger was het aan de Poldervaart gelegen pittoreske Windas een buurtschap tussen de buitenweilanden rond Kethel. De Poldervaart was toen nog voorzien van een dam waar tot enkele jaren terug het 'kippenbruggentje' lag.

'Om schepen van de hoger gelegen Poldervaart naar de lager gelegen Kethelvaart over te brengen werd gebruik gemaakt van een zogenaamde 'overtoom', een installatie waarbij een schip over land van het ene in het andere water wordt getrokken, welke werd aangedreven door een 'Windas', waar de buurtschap haar naam aan te danken heeft. Om de herinnering in stand te houden pronkt aan het begin van het straatje nog steeds trots het bordje met de plaatsnaam.'