IM Frans Klijzen - 'Plotseling uit het leven weggerukt'

Schiedam - Het vak opbouwwerker bestaat nog nauwelijks. Er zijn tegenwoordig andere namen en functieomschrijvingen voor. Bewonersondersteuner. Wijkservicepuntmedewerker. Frans Klijzen was een van de laatste opbouwwerkers van Schiedam. Vorige week vrijdag was de uitvaart op de Beukenhof. Hij is 62 jaar geworden.



(Kor Kegel)

Door de bank genomen had je twee types opbouwwerker. Je had er die wijkbewoners stimuleerden om het heft in eigen hand te nemen. Knap je eigen woonomgeving op (opzoomeren). Houd een oogje in het zeil als je buren hulp en zorg nodig hebben. Frans Klijzen had er oog voor hoe je bewoners kunt activeren om hun (gezamenlijke) zelfredzaamheid te vergroten.

Maar beter was hij in die andere rol van opbouwwerkers: het opkomen voor de belangen van wijkbewoners die zelf niet zo goed onder woorden konden brengen wat ze van het gemeentebestuur precies verlangden. Frans Klijzen was hun spreekbuis. Hij kon ze in vergaderingen goed vertegenwoordigen. Maar dat leverde hem ook kritiek op. Ambtenaren vonden dat hij de bewoners meer aan het woord moest laten. "Bij de gemeente doe je het ook nooit goed,’’ brieste hij eens, na een aanvaring met de bureaucratie in Schiedam-Oost. Het ging over herinrichting van een straat.

Brutaal

Frans Klijzen had lak aan de bureaucratie. Hij hield niet van akelige regeltjes en saaie procedures. Hij vond het soms een sport om brutaal tegen ambtenaren in te gaan – terwijl hij zelf ambtenaar was, zij het gedetacheerd bij bewonersverenigingen of hun koepel, het SOBO. De manier waarop hij het opbouwwerk vervulde, verried iets van wat hem in zijn persoonlijke leven inspireerde.

Frans componeerde pianomuziek, hij plaatste af en toe een fusion- of jazznummer op social media. Hij maakte digitale airbrush-schilderijen, figuratief en in pasteltinten, vaak met het thema vrouw in een geheimzinnige sfeer. Vaak was hij in Ibiza, waar hij in opdracht kunstwerken leverde aan winkels en hotels. Vanwege zijn muzikale talent, zijn schilderkunst en zijn zwart geverfde haar werd hij wel de Schiedamse Herman Brood genoemd. Op een andere manier excentriek, turbulent en tegelijk innemend en lief.

Geschokt

De dood van Frans Klijzen heeft veel mensen geschokt, blijkt wel op Facebook. Hij was een levensgenieter, maar, zoals iedereen die positief in het leven staat, had hij ook zware en moeilijke periodes gekend, zoals het verlies van zijn vorige partner. Hij was energiek en in goede conditie, maar een acute hersenbloeding werd gevolgd door een hartstilstand.

"Plotseling uit het leven weggerukt,’’ zegt zijn vriendin Ria Brandhoff, zijn Rietje. Op de vrijdagavond van 6 maart kwam onverwachts een einde aan het kleurrijke leven van de Schiedamse ‘paradijsvogel’ Frans Klijzen.