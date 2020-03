Tweede videoboodschap van burgemeester Cor Lamers VIDEO

Schiedam - Vanmiddag heeft de gemeente Schiedam een tweede videoboodschap van burgemeester Lamers online gezet. Hieronder lees je de openingswoorden en vind je de video die ook op YouTube te vinden is.



'Beste Schiedammers,

Ik heb u deze week bijgepraat over de ontwikkelingen in Schiedam rondom het coronavirus.Het zijn uitzonderlijke tijden. En het is belangrijk dat we elkaar steunen en dat u elkaar ook een hart onder de riem geeft.Ik denk in het bijzonder aan de bewoners van onze verpleegtehuizen en hun familie, die elkaar nu niet meer mogen ontmoeten. Dat zijn hele vervelende beslissingen, maar het kan niet anders. Want het is allemaal bedoeld om de verspreiding van het virus verder te voorkomen.'

Kijk hieronder naar de gehele boodschap.

https://www.youtube.com/watch?v=JhFfaROsFX0

