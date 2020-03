politie schiet man met kapmes in been

Schiedam - Op vrijdag 20 maart is de politie met spoed uitgerukt naar de Nolenslaan in Schiedam. Een man zorgde eerder voor een dreigende situatie. Het is niet bekend wanneer dat heeft plaats gevonden.



De politie was de man op het spoor gekomen en wilde hem in zijn woning gaan aanhouden. In de woning kwam de man met een kapmes op de politie af. De politie heeft de man noodgewonden in zijn been moeten schieten. De verdachte is hierbij gewond geraakt. Het MMT is ter ondersteuning van het ambulancepersoneel opgeroepen. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, hij is buiten levensgevaar.