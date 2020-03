Koning Willem-Alexander: 'Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel!'

Rotterdam - Koning Willem-Alexander heeft vanavond een toespraak gehouden over de coronavirus. Hij sprak op alle tv-zenders de bevolking van Nederland toe. 'Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel!'

'U allen zorgt ervoor dat ondanks de verlamming van het openbare leven, het hart van onze samenleving blijft kloppen. Alertheid, solidariteit en warmte: zolang we die drie vasthouden kunnen we deze crisis samen aan, ook als het wat langer gaat duren', aldus de koning.

Koning Willem-Alexander benadrukte mee te leven met nabestaanden van mensen die overleden zijn, met mensen die nu ziek zijn en met hun familie. 'Wij denken aan U in deze moeilijke tijd.'

De koning roemde iedereen die nu keihard doorwerkt om de samenleving te laten functioneren en te helpen uit de coronavirus te komen: 'Mensen leveren uitzonderlijke prestaties. Wij zijn trots op onze zorgprofessionals en op de hele medische sector. Wij mogen ook trots zijn op de deskundigen van het RIVM, de GGD’s en op alle andere instellingen en experts die ons op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringskennis de weg wijzen.'

'We beseffen ook maar al te goed hoe onmisbaar de mensen zijn die voorkomen dat onze samenleving stilvalt. Mensen in de logistiek, de supermarkten, de schoonmaak, de ICT, het onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, bij de politie en op al die andere plekken.'

Ook kinderen en hun ouders werden door de koning apart genoemd. Net als hij iedereen met een bedrijf, zzp'ers, mensen in de cultuursector een hart onder de riem wilde steken.

Maar: 'Gelukkig is er heel veel wat we wel kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel! Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.'

Je kunt de hele speech van Koning Willem-Alexander hier teruglezen. En hieronder kun je 'm ook nog een keertje helemaal bekijken: