'Sperwer in de tuin'

Schiedam - Wilma van Holten had visite in de tuin.



'Vorige week kreeg ik weer een telefoontje van een vriendin dat de sperwer weer in haar tuin zat. Dit maal zat hij in een struikje. Ik kon vanuit het keukenraam fotograferen. Op een gegeven moment ging hij op een ander takje zitten, en zagen we ineens dat daar al een muis was neergelegd door de sperwer. Hij ging hem daarna ook lekker oppeuzelen.'