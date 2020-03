Schiedamse arts schrijft boek over chronische aandoeningen

Schiedam - Afgelopen zondag, 15 maart, zou het boek ‘Studeerden wij medicijnen of geneeskunde?’ van huisarts Lieneke van de Griendt gepresenteerd worden in de Mouterij aan de Westerkade 20.Dat is vanwege het coronavirus uitgesteld tot nader order. Het boek is er evenwel al.



Van de Griendt is sinds 1995 huisarts en heeft haar eigen praktijk in Schiedam Noord. Ruim twee jaar werkte ze aan haar boek. Wat haar zorgen baart is dat bij veel patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten en psychische klachten met het voorschrijven van medicijnen vooral symptomen worden bestreden. Zo’n 58 procent van de Nederlanders heeft één of meer chronische aandoeningen. Ze slikken hun hele leven medicijnen, maar genezen niet. En vaak leidt het ene medicijn naar een ander. Wat gaat er mis? En waarom?

De huisarts vindt dat er meer aandacht voor oorzaken mag komen: wat gaat er bijvoorbeeld op celniveau mis en hoe is de onderlinge samenhang van organen en hun systemen? Sinds Van de Griendt anders kijkt naar chronische aandoeningen, laat zij aanvullende labtesten uitvoeren: “Ik bepaal de insulinespiegel en ontstekingsparameters, doe voedselintolerantietesten en laat ontlasting nakijken. Zo krijg je meer inzicht op wat er werkelijk aan de hand zou kunnen zijn. Met onder andere een dieet-op-maat, kun je vaak zelf je gezondheid verbeteren en je lichaam helpen te genezen, waardoor je bij chronische aandoeningen medicijngebruik nogal eens kunt voorkomen of verminderen. De patiënten die ik aan een persoonsgerichte leefstijl hielp, zie ik zienderogen opknappen. Voeding speelt een belangrijke rol en in mijn boek leg ik uit hoe dat zit.”

“Sinds de Tweede Wereldoorlog blijken we een verkeerde aanname over verzadigde vetten te hanteren, wat van grote invloed is geweest op onze gezondheid,” stelt Van de Griendt. “Omdat we minder vet zijn gaan eten, is de inname van koolhydraten en suikers verhoogd, wat deels de stijging van het aantal mensen met chronische ziekten verklaart.”

In haar boek ‘Studeerden wij medicijnen of geneeskunde’ beschrijft ze onder andere insulineresistentie (de oorzaak van diabetes 2), de gezonde darmbacteriën en hun associatie met ziekte, de werking van onze energiefabriekjes (mitochondriën), de lever en het immuunsysteem. In de afgelopen twee jaar organiseerde ze in haar praktijk lezingen over de relatie tussen leefstijl en chronische ziektebeelden, en begon ze met het schrijven van blogs. “Met louter een diagnose stellen en medicijnen voorschrijven, genezen we de chronische patiënt niet echt. Met mijn boek draag ik graag bij aan de motivatie om chronische aandoeningen anders te willen aanpakken.”



‘Studeerden wij medicijnen of geneeskunde’ is te koop bij de Schiedamse boekhandels Post Scriptum en het Schiedams Boekhuis en via www.huisartslienekevandegriendt.nl.