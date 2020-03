Opluchting bij Rotterdamse patatkoning: Bram Ladage blijft geopend voor afhaal

Schiedam - Het is een roerige tijd met veel onzekerheden. Zo ook voor de horeca: veel horecazaken zijn genoodzaakt de deuren te sluiten. Hoewel Bram Ladage voor het ergste vreesde, mag ook de Rotterdamse patatkoning geopend blijven voor afhaal. “We zijn blij dat we patatliefhebbers nog een warm hart (of patatje) onder de riem kunnen steken.”, zegt Rocco Ladage, eigenaar van Bram Ladage. Het populaire familiebedrijf blijft uiteraard wel geopend onder strenge gezondheidsmaatregelen.

Strenge maatregelen

In elk filiaal van Bram Ladage worden strenge maatregelen gehanteerd om het afhalen van de patat en snacks zo veilig en hygiënisch mogelijk te laten verlopen. Zo wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk fysiek contact is tussen klanten en werknemers en moet er minimaal 1,5 meter afstand zijn tussen de gasten onderling in de vestiging. De zitplekken in de filialen zijn voor de komende periode afgesloten, zodat gasten na het ophalen van een patatje direct de vestiging kunnen verlaten. Rocco licht toe: “We zijn blij dat we nog open mogen blijven in deze roerige periode. Naast dat we er alles aan doen om de veiligheid van onze klanten en medewerkers te waarborgen, is vooral ons doel om even te ontsnappen aan de Corona-stress en veilig te genieten van een lekker Brammetje!’’