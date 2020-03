Koning Willem-Alexander houdt vanavond toespraak over coronacrisis

Regio - Koning Willem-Alexander houdt vanavond (vrijdag 20 maart) om 19.00 uur op televisie een toespraak vanwege de situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). De toespraak wordt uitgezonden door de NOS, RTL, SBS/Talpa en andere (regionale) omroepen.

Op NPO Nieuws is de toespraak gelijktijdig te zien met gebarentolk (via KPN op kanaal 43 en via Ziggo op kanaal 501).

De tekst van de toespraak is nadien na te lezen in de rubriek ‘toespraken’ en terug te zien in de rubriek ‘video’s’ op de website van het Koninklijk Huis. Ook op het YouTube-kanaal van het Koninklijk Huis kan de toespraak na afloop worden bekeken.

Afgelopen maandag richtte ook premier Mark Rutte zich tot de bevolking in een toespraak vanwege de grote gevolgen van het virus. Daar keken in totaal zo’n 7 miljoen mensen naar, Een vertaling in het Turks, Arabisch of Engels van die speech kun je hier lezen.