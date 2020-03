concert in the park van rijnmondband schiedam ook geannuleerd

Schiedam - De concerten van de Rijnmondband Schiedam in de Korenbeurs op vrijdag 17 en zaterdag 18 april zijn geannuleerd. Dit naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19).



'Wij onderzoeken of de concerten verplaatst kunnen worden naar een andere datum, wij hopen binnen 14 dagen hier uitsluitsel over te geven. U krijgt hier uiteraard berichtgeving over.Indien de concerten worden verplaatst naar een andere datum, blijven toegangsbewijzen geldig voor de nieuwe datum. Het is ook mogelijk uw geld terug te krijgen. Stuur dan een mail naar m.schaap@rijnmondband.nl.'