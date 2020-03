Herinrichting Hoogstraat start later

Schiedam - Ondernemers, bewoners en de gemeente Schiedam willen aan de slag met het aantrekkelijker maken van de Hoogstraat, de aanliggende stegen en de Koemarkt. In november 2019 startte de openbare aanbesteding voor de herinrichting. Nu blijkt dat alle inschrijvers ruim boven het door de gemeenteraad vastgestelde budget zitten. Dit betekent dat de gemeente Schiedam niet tot gunning kan overgaan. De herinrichting start daardoor later.



“Het plan was om medio 2020 te starten met de werkzaamheden. We hebben alles in het werk gesteld om dat te halen, ” zegt wethouder Marcel Bregman. “We zien de herinrichting van de Hoogstraat als een belangrijk project voor de binnenstad. We hebben samen met bewoners en ondernemers een geweldig herinrichtingsplan gemaakt. De te hoge inschrijving is een kink in de kabel en we moeten ons beraden over het vervolg.’’

“We gaan hoe dan ook aan de slag. De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheden. Wat mij betreft met behoud van de ambities die we samen met de stad hebben bepaald. Het moet een plek worden waar alle Schiedammers graag wonen, werken, winkelen en beleven.’’

De gemeente verwacht nog voor de zomer de eerste resultaten van het onderzoek te presenteren.