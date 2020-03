Column: Wat is het stil

Schiedam - Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam en ziet hoe het steeds stiller wordt op straat.



Vorige keer had ik een groot aantal leuke uitjes in het vooruitzicht, maar helaas het Coronavirus heeft overal roet in het eten gegooid. Ik had mij zo verheugd op de boottocht met de Zonnebloem, waar ik lekker mijn verjaardag zou vieren, nou, nu geen lekker eten en drinken, geen 180 mensen als visite. Nee, gisteren moest ik zelf koffie zetten, eten koken en drankjes inschenken, want de boottocht was afgelast.

Een heel goed besluit, want wie is zo gek om met 180 senioren, waarvan een aantal ook slecht ter been is, op pad te gaan. Tenslotte zitten deze mensen in de risicogroep.

Maar het organiseren van deze boottocht was al een hele klus voor al die vrijwilligers, het afzeggen kostte ook heel veel energie van de mensen, iedereen moest worden gebeld en zelfs het 'busje' hebben ze voor alle mensen geannuleerd, wat een klasse zeg.

Voorlopig staat een nieuwe tocht gepland voor 6 oktober, wat in het vat zit verzuurd niet, zullen wij maar denken.

Maar niet alleen de boottocht ging niet door, de collecte van het Reumafonds is ook afgelast, dan toch maar gewoon uw bijdrage op de bankrekening NL33INGB0000 942 654 overmaken.

Ook SooS Blauwhuis sluit tot 1 april de deuren, dat betekent geen gym, geen kaarten, geen biljarten, alles zit op slot, alleen voor de belastingen wordt een uitzondering gemaakt, maar bent u verkouden of grieperig, dan bent u niet welkom.

De open dagen van Schiespoor zijn door deze sluiting ook helaas de dupe, zo jammer van al het voorbereidende werk hiervoor, dus op 28 en 29 maart geen treintjes, maar er volgt overleg om deze later in het jaar toch weer te gaan organiseren, ik hou u op de hoogte als ik wat meer weet.

Zelf ben ik niet zo paniekerig aangelegd, hou de hygiëne goed in het oog en als ik een beetje snotterig word, geen enkel probleem, want al 75 jaar ben ik verkouden en/of grieperig in de winter, alleen goed in de gaten houden of het geen virus is.

Rondkijken in Schiedam wordt de komende week een probleem, want alles is gesloten, zelfs de wereld staat stil, landen zijn afgesloten, alleen op dit moment zijn alleen in Nederland de scholen nog open, terwijl in de omringende landen deze allang op slot zijn. Ik hoop dat tussen de tijd van schrijven en dat u dit leest onze regering een beetje wakker is geworden en ook de scholen heeft gesloten.

Voor mij blijft er niets anders over dan een beetje TV kijken, maar op welke zender ik ook zap er is een groot aanbod van nationale virusdeskundigen, die allemaal hetzelfde vertellen, steeds iets wat ik en iedereen al heel lang weten: het Coronavirus waait rond, alleen kan niemand mij vertellen hoeveel personen er al genezen zijn, hoezo paniek?

Ik hoop volgende keer over iets vrolijkers te kunnen schrijven.

(Joke Ballijns)