RET schaalt dienstregeling verder af per maandag 23 maart

Schiedam/Rotterdam - Op maandag 23 maart schaalt de RET zijn dienstregeling verder af, naar 50 tot 60 procent van de gebruikelijke capaciteit. Bussen, trams en metro’s rijden dan minder vaak. De maatregel volgt op de scherp afgenomen vraag en oplopend verzuim onder medewerkers. Metrovoertuigen blijven op volle lengte, zodat reizigers afstand kunnen houden. De maatregelen gelden in elk geval tot en met zondag 5 april.

Kijk voor u gaat reizen in de Real Time App of de RET Reisplanner.

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “Dit zijn uitzonderlijke tijden die vragen om uitzonderlijke maatregelen. Met deze dienstregeling stemmen we ons aanbod af op de sterk afgenomen vraag en kunnen mensen die aangewezen zijn op het OV, daar nog gebruik van maken. Daarnaast vangen we de uitval onder ons personeel op. Ik heb grote bewondering voor hoe zij hun werk in deze lastige omstandigheden blijven doen.”



Bus

Alle lijnen rijden doordeweeks en op zaterdag van 6.00 uur tot 0.30 uur elke 20 of 30 minuten. Kleinere busjes rijden niet meer, dat geldt ook voor STOPenGO.

Metro

De lijnen B, C, D en E rijden doordeweeks en op zaterdag van 6.00 uur tot 24.00 uur elk kwartier, aangevuld met een pendel op de A-lijn tussen Graskruid en Binnenhof. Die rijdt ook elke 15 minuten en sluit aan. Op het deel waar de lijnen samenlopen (Rotterdam Centraal-Slinge en Schiedam Centrum-Capelsebrug) zorgt dit voor een frequentie van elke 7,5 minuten.

Tram

Alle lijnen rijden alle dagen van de week van 6.00 uur tot 24.00 uur elke 20 minuten. Op de trajecten Laan op Zuid-Rotterdam Centraal en Bachplein-De Esch ontstaat hierdoor een frequentie van elke 10 minuten. Lijn 20 rijdt niet.

Fast Ferry

Voor de Fast Ferry zou normaal gesproken per 28 maart de zomerdienstregeling ingaan. Dat gebeurt niet: de Ferry blijft varen volgens de winterdienst. De Ferry vaart dus niet in de weekenden.

Aanpassingen die al eerder ingaan

Al eerder gelden de volgende aanpassingen:

De inzet van de IYYO/shuttlebus als aanvullend vervoer bij werkzaamheden wordt per direct stopgezet. Dit geldt voor tram 2 op de Reyerdijk en tram 8 op de Kleiweg. Er rijden vanaf vrijdag 20 maart geen BOB-bussen meer Er rijden vanaf vrijdag 20 maart geen extra late diensten meer op de vrijdag- en zaterdagavond – de zogenaamde weekendmetro komt daarmee te vervallen Er rijden nu al geen buurtbussen meer

Overige maatregelen

Naast bovenstaande gelden de volgende, eerder gecommuniceerde maatregelen:

We verzoeken busreizigers om via de achterdeur in te stappen én daar in te checken. Hierdoor verminderen we het aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs. Conducteurs staan voorin de tram en verzoeken reizigers om achterin de tram plaats te nemen. De voorste rijen met stoelen zijn niet beschikbaar. Metro- en trambestuurders openen de deuren automatisch zodat reizigers niet op de knop hoeven te drukken. Het duurt ongeveer 2 seconden voordat de deuren openen.

Voor alle maatregelen zie ook de speciale pagina over coronamaatregelen op de website van de RET.