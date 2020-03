Grootste kraanschip ter wereld zaterdag voor de eerste keer in Rotterdam

Rotterdam - 's Werelds grootste half afzinkbare kraanschip Sleipnir komt op zaterdag 21 maart voor het eerst aan in de haven van Rotterdam. Het is nog niet bekend hoe laat het schip aankomt. Vanwege het coronavirus mogen er geen bezoekers aan boord.

Het schip – dat door Heerema in juli 2019 in de vaart werd genomen - arriveert in het Calandkanaal na een succesvol project in Trinidad. Daarvoor werkte het al in Braziliaanse en Israëlische wateren. Het schip komt aan om zich voor te bereiden op toekomstige ontmantelingswerkzaamheden op de Noordzee. Het vertrekt naar verwachting eind maart weer uit Rotterdam.

Sleipnir is vernoemd naar de achtvoetige hengst van de Noorse god Odin. Het schip is 220 meter lang, 102 meter breed, biedt plaats aan 400 werknemers en weegt het 119.000 ton. Sleipnir heeft in september 2019 al hijsrecords voor kraanschepen gebroken met een lift van 15.300 ton. Het half afzinkbare schip heeft twee kranen aan boord, die elk 10.000 ton kunnen tillen. Dit vermogen maakt het geschikt voor de grootste offshore-klussen, zoals het bouwen van windturbines op zee, het ontmantelen van oude platforms of het bouwen van de belangrijkste offshore-constructies.

LNG

Dankzij de twee grote gestroomlijnde drijvers van Sleipnir kan het schip relatief snel (gemiddeld twintig kilometer per uur) varen met een beperkt brandstofverbruik. Bijzonder aan Sleipnir is dat het een 'dual fuel'-aandrijving heeft en daardoor volledig op LNG kan varen.

Duurzaamheid

Heerema investeert actief in duurzaamheid. Meest recentelijk was het testen van alternatieve brandstoffen op Thialf, een half afzinkbaar kraanschip met een hefvermogen van 14.200 ton. Daarnaast werkt het samen met Eneco en het Havenbedrijf aan walstroom voor zijn ligplaats aan het Calandkanaal. Door de op LNG varende Sleipnir te gebruiken, werkt Heerema aan het zo schoon mogelijk opruimen van verouderde boorplatforms.

Om de gezondheid van Heerema's bemanning aan boord tijdens de COVID-19 (coronavirus) -uitbraak te beschermen, mogen bezoekers het schip niet bezoeken.