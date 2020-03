Eurovisie Songfestival in Rotterdam gaat niet door

Rotterdam - Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gaat vanwege het coronavirus niet door. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) vandaag (woensdag 18 maart) besloten.

Het Europese liedjesfestijn zou in mei plaatsvinden in Rotterdam, nadat zanger Duncan Laurence vorig jaar de editie in Israël won. Al maanden bereiden talloze mensen in Rotterdam zich erop voor om van het evenement in Ahoiy een stadsfeest van ongekende weerga te maken. Helaas zijn al die voorbereidingen dus voor niets geweest...

Het is geen verrassing dat het songfestival afgelast moet worden. Alle evenementen delven het onderspit tegen het coronavirus. Gisteren werd ook al besloten de bekerfinale in De Kuip en het het EK Voetbal (dat ná het songfestival zou plaatsvinden) niet door te laten gaan. Al dit soort evenementen worden, als het het allemaal lukt, waarschijnlijk naar 2021 verplaatst.

Wethouder Kasmi: “Ontzettend jammer, maar dit is het enige verstandige besluit. De ontwikkelingen rondom het coronavirus gingen in de afgelopen weken razendsnel. Veel evenementen zijn afgelast. Het is meer dan logisch dat ook wij nu een pas op de plaats maken. De gezondheid van onze bewoners, bezoekers, artiesten, fans, medewerkers en vrijwilligers staat hoe dan ook voorop. We gaan ervan uit dat we in 2021 alsnog onze ambities waar kunnen maken: een feest van en voor iedereen. Er is de afgelopen tijd enorm hard gewerkt om er een onvergetelijke editie van te maken. Wat dat betreft staat Rotterdam klaar om de 65e editie van Eurovisie Songfestival alsnog in 2021 in de stad te verwelkomen. Verdere details volgen op een later moment.”