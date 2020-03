Helft minder mensen op het vliegveld, oplossing gezocht voor parkeren vliegtuigen

Rotterdam - Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport bereiden zich voor op een verdere daling van het aantal vluchten en passagiers.

Op Schiphol zijn de laatste dagen bijna 50% minder passagiers ten opzichte van 2019. Ook op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport loopt het aantal reizigers terug. Op Eindhoven Airport is dat deze periode 60% minder dan in een vergelijkbare periode vorig jaar. Op Rotterdam The Hague Airport ruim 50% minder.



Voor elk scenario geldt dat de luchthavens open blijven en de vitale functies verzorgen binnen de regels die gesteld zijn. Dat doen de luchthavens voor de passagiersvluchten die nog wel aankomen en vertrekken, vrachtvluchten, repatriëringsvluchten, vliegtuigen die uitwijken en vluchten van hulpdiensten. Ook werken de luchthavens aan plannen om vliegtuigen te parkeren die aan de grond blijven.