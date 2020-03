Online zijn voor ouderen belangrijker dan ooit, speciale helpdesk ingericht

Rotterdam - Het Nationaal Ouderenfonds lanceert in samenwerking met VodafoneZiggo de gratis telefonische Helpdesk Welkom Online voor alle ouderen in Nederland

Het Nationaal Ouderenfonds realiseert zich dat door de omstandigheden rondom het coronavirus het ‘online zijn’ voor ouderen nu nog belangrijker is. Op afstand kan het contact met familie, vrienden buren en anderen worden voortgezet en behouden.

Het digitale lesprogramma Welkom Online helpt ouderen die moeite hebben om mee te komen in de digitale wereld. Ouderen kunnen alleen, samen met een vrijwilliger of in een groep vaardigheden leren of aanscherpen. Omdat ook vrijwilligers niet meer op pad gestuurd kunnen worden is tot en met maandag 6 april een telefonische Helpdesk Welkom Online bereikbaar voor ouderen met digitale vraagstukken.

De Helpdesk Welkom Online is op werkdagen te bereiken van 9:00 uur tot 17:00 uur op 088-344 2000.