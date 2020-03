Alle winkels van IKEA in Nederland sluiten

Regio - IKEA heeft besloten om per 17 maart alle winkels in Nederland tot nader order te sluiten. Producten bestellen en thuis laten bezorgen via IKEA.nl of je online bestelling zelf ophalen bij de winkel blijft mogelijk.

'We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland nauw in de gaten. We baseren onze keuzes altijd op het belang van onze medewerkers, onze klanten en onze organisatie.

De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en medewerkers zijn voor IKEA topprioriteit. Wij blijven daarnaast alert op de genomen maatregelen en adviezen vanuit het RIVM en de Nederlandse overheid.'