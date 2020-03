Weer genoeg brood aanwezig bij de Plus op het Geuzenplein

Schiedam - Op dinsdag 17 maart is er bij de Plus op het Geuzeplein in Schiedam weer genoeg brood aanwezig. De stellingen staan weer helemaal vol met brood. Vorige week was er nog een brood te kort bij de Plus doordat mensen massaal gingen hamsteren. Alles was toen uitverkocht. (Foto: GinoPress B.V.)