Noodverordening van kracht voor de hele Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regio - De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een noodverordening voor onze regio. Hij deed dat als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Politie en gemeenten kunnen nu gemakkelijker optreden en boetes uitdelen als maatregelen tegen het coronavirus worden overtreden.

In de noodverordening staat onder meer welk soort eet- en drinkgelegenheden voorlopig gesloten moeten blijven. En ook welke uitzonderingen er gelden. Afhaalplekken van eten en drinken zonder zitgelegenheid kunnen bijvoorbeeld openblijven. Maar je mag het eten daar niet zelf opeten.

De noodverordening vermeldt ook welke samenkomsten van meer dan 100 personen verboden zijn. Het gaat daarbij in ieder geval om evenementen, demonstraties, besloten (huwelijks)feesten, musea, theaters, concertzalen en speelautomatenhallen. Dit verbod gaat niet over de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen van overheids- en zorginstellingen.



De noodverordening is geldig op het grondgebied van de 15 gemeenten die horen tot de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn: Rotterdam, Nissewaard, Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Je kunt hier zien wat er allemaal precies in de noodverordening staat.