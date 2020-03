Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos? vergeet even alle zorgen dankzij een ontmoeting waar hij lang op wachtte.



'En op de dag dat premier Rutte het land slecht nieuws brengt, kan ik alles voor even vergeten door een ontmoeting met deze ijsvogel en zijn metgezel die ook in de buurt was. Hiermee is een jarenlange wens in vervulling gegaan. Alleen het kijken naar dit prachtige beestje kan bij mij de crisis die de wereld in haar greep houdt voor even vervagen. Soms zit het geluk in kleine dingen!'