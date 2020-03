Bezoekers Stedelijk Museum Schiedam kiezen Sharelly Emanuelson

Schiedam - Bezoekers van het Stedelijk Museum Schiedam kozen uit de vijf deelnemers aan de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs Sharelly Emanuelson tot publieksfavoriet.



'Heel erg mooi en ongelooflijk inventief', schreef een van de museumbezoekers op het stemkaartje over de installatie En Mi Pais (In Mijn Land) van Emanuelson. Het werk heeft 'kracht in verbeelding en taal', noteerde een andere bezoeker. En een derde: 'De beelden zijn realistisch en dromerig tegelijk.'.



Caraïbische eilanden

In het werk van Emanuelson speelt de geschiedenis van de Caraïbische eilanden vaak een rol. Dat gebeurt ook in haar installatie En Mi Pais, waar zowel in beeld als in geluid verschillende verhalen uit Aruba naast en door elkaar worden verteld in een theatrale setting.



Genomineerd

Het was curator en schrijver Vincent van Velden die Emanuelson voordroeg voor de Volkskrant Beeldende Kunt Prijs 'omdat zij de schoonheid en complexiteit van het leven op Caraïbische eilanden weet te visualiseren'. De vakjury noemt het werk van Emanuelson 'een visueel spektakel waardoor je als toeschouwer betoverd wordt en dat bij tweede beschouwing zeer rijk gelaagd blijkt te zijn.'



Vakjury

De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs bestaat naast de publieksprijs voor het beste werk op de tentoonstelling, uit een oeuvreprijs die wordt toegekend door een vakjury. De vakjuryprijs is op 5 maart uitgereikt aan kunstenaar Özgür Kar (1992).



Publieksprijs

Voor de publieksprijs is 2500 euro beschikbaar gesteld door de Rabobank. De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs is een samenwerking van de Volkskrant, het Stedelijk Museum Schiedam, Stichting Stokroos, Rabobank, Jaap Harten Fonds en Mondriaan Fonds.



Museum gesloten

Wegens de genomen maatregelen vanwege het coronavirus is het Stedelijk Museum Schiedam vooralsnog gesloten tot en met 6 april 2020 en is de tentoonstelling niet meer te zien.