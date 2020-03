Pim Koning verrast met overstap naar SVV

Schiedam - De namen van SVV's nieuwe bestuursploeg hadden tot aan de algemene ledenvergadering onder de pet moeten blijven. “Om de leden nieuwsgierig te maken en zo een grote opkomst te krijgen”, was de uitleg. Door het te vroeg verzenden van een persbericht lekte het alsnog eerder uit dan de bedoeling was.



(door Gerard S. Verver)

Niet alleen dat verraste, ook de naam van beoogd voorzitter: Pim Koning. Een decennium hét gezicht van fusieclub KethelSpaland. De man, die tropenjaren maakte om de club een plek op het dak van de A4-tunnel te bezorgen. In het najaar trad hij af.

Hoewel hij nog regelmatig representatief op sportpark WA aanwezig was, zette zijn afhaken toch headhunters op zijn spoor. “Zeker vijf clubs hebben me benaderd,” stelt hij.

Waaronder ook SVV. “Met de vraag of ik er ooit over nagedacht heb SVV naar een hoger plan brengen. Nee dus, want ik ben van oorsprong een Hermes-kist. Dat was ooit water en vuur.” Toch volgden er gesprekken en kwam het gevoel, “dat het doodzonde zou zijn als zo’n club verloren zou gaan. Ik ben een ambitieuze man, zoek uitdagingen en ben niet iemand die thuis op de stoel blijft zitten. Ik heb dus uiteindelijk ja gezegd. En gaan we met dit nieuwe bestuur proberen van SVV een stabiele club te maken.”

Zijn overstap heeft, heeft hij gemerkt, ook uit het KethelSpaland-kamp, veel positieve reacties opgeleverd.