KUS levert vriendschappen en 41 'Schiedamologen' op

Schiedam - Jammer dat de cursus voorbij is, verzuchtten enkele deelnemers. Ken Uw Stad heeft ze echter wel wat opgeleverd. Begin deze maand werden de 41 cursisten benoemd tot Schiedamoloog, met non-verbale instemming van de burgemeester van Schiedam, zei Dick Gelderblom met een knipoog naar Cor Lamers, die op de slotavond een verhandeling had gehouden over de vier ambtsketens van Oud en Nieuw Mathenesse, Kethel en Spaland en Schiedam (de oude en de nieuwe).



(Door Kor Kegel)

De cursus Ken Uw Stad wordt in meer steden gegeven, waaronder Vlaardingen, Leiden, Gouda en Den Bosch. "In Gouda worden de cursisten aan het eind bevorderd tot Goudoloog en in Den Bosch tot Boschloog,’’ zegt Gelderblom. "Dan maken wij er toch Schiedamoloog van?’’

Sinds 2007 is hij betrokken bij de organisatie, onder auspiciën van de Historische Vereniging Schiedam. De cursus was in 2006 door Siem Rosman en Ser Louis eigenlijk opgezet als een cursus voor het ambtelijk apparaat van de gemeente Schiedam. Er werkten veel niet-Schiedamse ambtenaren en de prominente ambtenaar Raymond Vredebregt vond dat zijn collega’s bijgespijkerd moesten worden. Ze bereidden immers de besluitvorming voor over Schiedam.

Maar toen de vraag kwam of de cursus in werktijd kon worden gevolgd in plaats van in hun vrije tijd, ging het niet door. Rosman en Louis besloten er een publiekscursus van te maken. "Dat heeft veel succes gehad,’’ zegt Dick Gelderblom. "We hebben echt topjaren, zoals vorig jaar met 48 deelnemers. In alle seizoenen bij elkaar hebben we 317 cursisten gehad. Daar zitten mensen bij die Schiedam best al goed kenden, maar toch veel van hun stad te weten kwamen. Maar het zijn niet allemaal Schiedammers. Dit seizoen hadden we twee Rotterdammers en drie Vlaardingers die zich nu ook Schiedamoloog mogen noemen.’’

Deskundigen geven les. Lidwien Meijer over religie en de heilige Liduina, Will van Wijk over sport, Ronald Jaggie over de sociale omstandigheden, Wim Snikkers over handel en nijverheid, Reinard Maarleveld over het onderwijs, Jef Janssen over het gemeentebestuur door de eeuwen heen. Dit is geen complete opsomming, maar het geeft een indruk.

Dick Gelderblom en zijn vroegere collega Chiel Wilbrink van de Schiedamse gemeentepolitie gaan in op criminaliteitsbestrijding en ‘Moord en brand’ door de eeuwen heen. "Toen Siem Rosman mij voor dat onderwerp vroeg, dacht ik: leuk, de Schiedamse politie, daar weet ik wel wat van. Maar Siem zei: het moet wel gaan over de hele periode vanaf 1275 toen de stad gesticht werd! Nou, daar ben ik me toen grondig in gaan verdiepen. Van de schutterij en de baljuw tot de Nationale Politie van nu, ook over de veranderde vormen van rechtspraak door de eeuwen heen. In het gemeentearchief heb ik er veel foto’s bij gezocht,’’ zegt hij. Ken Uw Stad (KUS) levert hechte vriendschappen op. "Er zijn ook mensen die de cursus nog eens willen volgen, zelfs hebben we nu iemand die het voor de derde keer wil,’’ zegt Gelderblom.

Er is ook behoefte aan extra bijeenkomsten. Er komen nog excursies naar het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder, het Zakkendragershuisje (waar Cees van Giezen alles van weet) en een rondleiding in de Grote of Sint Janskerk (met Hans Lucas op het orgel). De veertiende cursus Ken Uw Stad vangt aan in oktober. Inschrijven kan al. Een email naar kenuwstad@historischeverenigingschiedam.nl is voldoende.