Supermarkt plaatst lijnen om besmetting met coronavirus te voorkomen

Regio - Eén van de weinige plekken waar mensen nog wél dicht bij elkaar in de buurt zouden kunnen komen, is de supermarkt. Om te zorgen dat iedereen toch anderhalve meter afstand van elkaar neemt en de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, heeft een supermarkt in Schiedam lijnen op de vloer bij de kassa's geplaatst.

Bij de Plus Supermarkt in Schiedam zijn maandag 16 maart lijnen geplaatst om klanten te attenderen op het nemen van anderhalve meter afstand van elkaar. Bij de supermarkt zijn nog veel dingen uitverkocht zoals het brood en vlees.