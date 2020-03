Jubileumtaart van Schiedamse welpen voor gemeenteraad

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Honderd jaar bestaan de welpen van scouting in Nederland. Daarom trakteerden de Schiedamse welpen taart aan de burgemeester, wethouders en de gemeenteraad.



Nog voor de taart werd aangesneden heette burgemeester Lamers de welpen welkom. Na de toespraak van de burgemeester nam de 11-jarige welp Amy het woord. Namens alle welpen in Schiedam hield zij een korte toespraak voor de gemeenteraad.

In haar toespraak vertelde zij dat haar ouders vinden dat zij elke week zelfstandiger wordt, leert samenwerken en problemen oplossen, maar dat zij zelf vindt dat het elke week gewoon ontzettend leuk is. Dat komt, volgens de jonge scout, omdat 100 jaar geleden de eerste welpengroep in Nederland is gestart, zodat nu elke week duizenden welpen het scoutingspel spelen. Iets wat de Schiedamse welpen graag met de gehele gemeente willen vieren, te beginnen met de gemeenteraad.

Daarna mochten vier welpen, van elke Schiedamse welpengroep één, samen met de burgemeester de taart aansnijden en konden de welpen de taarten uitdelen aan de wethouders en de raadsleden. Het hele jaar zullen de welpen van de vier Schiedamse scoutinggroepen het 100-jarige jubileum van de welpen op verschillende manieren blijven vieren.