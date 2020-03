Er is dit jaar geen Roparun: 'Moeilijke, maar noodzakelijke beslissing'

er is dit jaar geen roparun moeilijke maar noodzakelijke beslissi

Rotterdam - Het slechte nieuws houdt maar niet op. De Roparun, die van 30 mei tot en met 1 juni zou plaatsvinden, gaat dit jaar niet door. 'We begrijpen dat deze beslissing een grote teleurstelling is voor alle betrokkenen.'

\'Vandaag hebben wij als Stichting Roparun de moeilijke, maar in onze ogen noodzakelijke beslissing genomen om de Roparun 2020 niet door te laten gaan. Als stichting vinden wij het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en verspreiding van COVID-19 waar mogelijk tegen te gaan. Als organisatie die zich inzet voor het welzijn van zieke mensen, vinden wij het onze verplichting om veiligheid en gezondheid altijd de hoogste prioriteit te geven. Niet alleen een verplichting naar hen, maar naar de hele samenleving.'

Stichting Roparun gaat ook dit jaar gewoon door met het ondersteunen van verschillende doelen in de ondersteunende zorg voor mensen met kanker. Directeur Wiljan Vloet: “We begrijpen dat deze beslissing een grote teleurstelling is voor alle betrokkenen, maar wij gaan er alles aan doen om in 2021 weer een prachtig evenement neer te zetten.”

Meer informatie op de website van de Roparun.