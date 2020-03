Rode Kruis afdeling betreurt nep collecte Corona-slachtoffers

Schiedam - Triest maar waar, in onze regio zijn nep collectanten bezig geweest om namens het Rode Kruis te collecteren voor mensen die dupe zijn van het Coronavirus. Het Rode Kruis waarschuwt voor oplichters.



'Met nadruk melden we dat de Rode Kruisafdeling Nieuwe Waterweg Noord nu geen initiatieven heeft voor een collecte. Wij vinden het erg vervelend dat mensen in deze periode zo benadeeld worden. Normaal wordt de collecte voor het Rode Kruis eind juni gehouden, waarvoor landelijk en lokaal een vergunning is verstrekt.

De RK collecte en andere geld inzamelingsacties worden altijd in landelijke en lokale media aangekondigd. Verder hebben de echte collectanten voor het Rode Kruis, altijd een door Rode Kruis verstrekte legitimatie bij zich. Onze Rode Kruis vrijwilligers zijn altijd paraat om te helpen waar nodig is en ook tijdens deze Coronavirus periode.

Wij zijn bereikbaar via, telefoon nr. RK kantoor: 010 - 2342049

mailadres: info.nieuwwaterwegnoord@rodekruis.nl

www.rodekruis.nl/nieuwe-waterweg-noord