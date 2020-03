Maatregelen coronavirus

Schiedam - De gemeente Schiedam volgt de maatregelen van de Rijksoverheid. Sinds gisteren 15 maart 18.00 uur gelden nieuwe maatregelen: scholen en kinderdagverblijven sluiten tijdelijk. Dat geldt ook voor onder andere eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. In Schiedam is op 15 maart voor het eerst een besmetting met het coronavirus vastgesteld bij een inwoner. De patiënt verblijft in thuisisolatie.



Eerdere maatregelen, die ingingen op 12 maart, blijven van kracht. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. De Bibliotheek Schiedam heeft alle vestigingen gesloten. Ambtenaren van de gemeente werken zo veel mogelijk vanuit huis. Alle gemeentelijke bijeenkomsten zijn afgelast.

De maatregelen gelden tot en met 6 april.





Tips om verspreiding van het coronavirus tegen te gaanOm verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het advies om te letten op de hygiënemaatregelen:

was regelmatig uw handen (lees hier hoe)hoest en nies in de binnenkant van uw ellebooggebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na eenmalig gebruik meteen wegraak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf maandag 16 maart te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo tot en met 6 april geen les meer krijgt op school. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang op de eigen school en/of kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

Wat betekenen de maatregelen voor horecagelegenheden?Alle eet- en drinkgelegenheden moeten gesloten zijn vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Dit geldt ook voor afhaalrestaurants en coffeeshops. Voor het bezorgen van maaltijden geldt dat dit voorlopig mogelijk blijft.

Sport- en fitnessclubs en sauna’s moeten gesloten zijn vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Deze maatregel geldt ook voor seksclubs.

Hoe zit het met huwelijken op het stadhuis?Deze kunnen plaatsvinden, maar we verzoeken u dringend om het aantal aanwezigen zo veel mogelijk te beperken.

Begrafenissen kunnen doorgaan, maar we verzoeken u dringen om het aantal aanwezigen sterk te beperken.

Kijk op schiedam.nl voor het hele bericht