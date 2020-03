'Positief bericht'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Wilma van Holten geniet juist in deze tijden van de natuur.



'Even een vrolijk bericht tussen alle niet leuke gebeurtenissen door, want ons hele sociale leven is in één keer anders geworden, vanwege het corona virus. Maar hele dagen thuis zitten, is niet goed voor een mens, als je niet ziek bent. Gelukkig hebben we de natuur nog om ons heen, en dat is de plek waar je met een gerust hart naar toe kunt gaan. En soms kom je dan iets speciaals tegen, een klein kadootje, in de vorm van een hermelijn. Deze had ik in geen jaren meer gezien, maar zaterdagochtend stond er ineens één voor mijn neus in de Vockestaert. Dat maakte mijn dag weer helemaal goed.'

