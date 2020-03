Rotterdam Marathon heeft grote moeite een nieuwe datum te vinden

Rotterdam - Na de maatregelen rond het coronavirus bleek al gauw dat het lastig zou worden een nieuwe datum te vinden voor de Rotterdam Marathon. Omdat komend najaar al meerdere grote Europese marathons op de kalender staan, zoals 17 september Berlijn en 18 oktober Amsterdam en Parijs, is een race met topatleten in die periode moeilijk te plannen. Onlangs werd bekend dat 5 oktober de nieuwe datum is voor de Marathon van Londen.

Chef Sport bij Rijnmond Ruud van Os noemde in een uitzending de optie om alleen een marathon voor de breedtesport te organiseren. Dat zou wel jammer zijn natuurlijk Omdat het de veertigste editie wordt, zijn topatleten extra belangrijk voor de ambiance en de aantrekkingskracht voor het grote publiek.