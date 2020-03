Alle scholen gaan dicht, oplossingen gezocht voor opvang kinderen

Regio- Alle scholen gaan dicht. Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld.

Donderdag liet het kabinet nog weten dat de scholen open blijven. Omdat er weinig kans is op besmetting met het coronavirus én omdat veel ouders hard nodig zijn in bijvoorbeeld gezondheidszorg of in supermarkten. tegen het openhouden van de scholen kwam meteen grote maatschappelijke weerstand, die dit weekend alleen nog maar gegroeid is.

De grote vraag komende tijd is dus hoe de opvang geregeld moet worden voor kinderen die niet alleen thuis kunnen zijn.

Sinds donderdag wordt op Twitter de hashtag #coronahulp al massaal gebruikt door mensen die hulp aanbieden bij voorbeeld het bezorgen van eten of vervoer. Inmiddels laten veel mensen daar ook weten graag op kinderen te willen passen voor wie dat nodig heeft.

Eerder vandaag werd al duidelijk dat het MBO sowieso de deuren sluit.