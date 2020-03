Alle MBO-scholen zijn komende weken gesloten

Regio - Alle locaties van de Rotterdamse MBO-instellingen Albeda, Zadkine, STC Group, het Grafisch Lyceum en het Hout en Meubileringscollege gaan tot en met 27 maart dicht vanwege het coronavirus. De scholen blijven op z'n minst tot en met vrijdag 27 maart gesloten. Waar mogelijk krijgen de studenten komende weken online-onderwijs.

De beslissing om de scholen te sluiten is genomen na overleg tussen de Minister van Onderwijs en de MBO-raad. Eerder werd al bekend dat alle vestigingen van het Zadkine voorlopig de deuren sluiten.

Het kabinet en het RIVM gaan vandaag (zondag 15 maart) in gesprek met medisch specialisten over de oproep van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) om ‘het zekere voor het onzekere’ te nemen en álle scholen in Nederland te sluiten.