Alle vestigingen van Zadkine zijn komende weken gesloten

Rotterdam - Alle vestigingen van Zadkine gaan morgen dicht vanwege het coronavirus. De scholen blijven op z'n minst tot en met vrijdag 27 maart gesloten. Waar mogelijk krijgen de studenten komende weken online-onderwijs.

Het kabinet en het RIVM gaan vandaag (zondag 15 maart) in gesprek met medisch specialisten over de oproep van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) om ‘het zekere voor het onzekere’ te nemen en álle scholen in Nederland te sluiten. Maar daar heeft Zadkine dus niet op gewacht.

Zadkine heeft in onze regio ongeveer 13.000 studenten op tien vestigingen in Capelle aan den IJssel, Rotterdam-Centrum, Hoogvliet, Rotterdam-West, Rotterdam-Zuid, Spijkenisse en Schiedam.