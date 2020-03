Schiedamse miss Mara voor Nederland naar Costa Rica

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!



In april zal de Schiedamse Mara van Collenburg naar Costa Rica afreizen als Reina Petite Holanda Intercontinental 2020. Zij zal meedoen aan de miss verkiezing aldaar, daarnaast zal zij haar steentje bijdragen aan pruiken voor vrouwen met kanker.

Doordeweeks is Mara werkzaam in de kinderopvang en in haar vrije tijd is zij veelvuldig te vinden in de stal bij haar paard Ivy. Inmiddels is zij een bekende in de wereld van diverse miss verkiezingen. Zo vertegenwoordigde zij in november nog haar geboorteland Brazilië bij Miss Europa Continental in Napels.

Voorafgaand aan de miss verkiezing wordt Mara gecoacht door voormalig Miss Holland Janny Verwey-boeken. Samen met nog zes andere missen zal Mara op 8 april vertrekken naar Costa Rica om daar vanaf 10 april toe te werken naar de finale op 16 april. Het Reina Intercontinentale Team Holanda heeft ervoor gekozen het 'Proyecto Vasconez' te ondersteunen.

In het ziekenhuis, opgericht door José Vasconez, verblijven vrouwen en kinderen, die door chemokuren hun haar zijn verloren. Het team zal het ziekenhuis bezoeken en pruiken doneren, gemaakt van echt haar. Nog even en het is zover. We wensen Mara veel succes in Costa Rica.