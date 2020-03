Wenneker Cinema blijft open

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!



De voorstellingen van Wenneker Cinema worden deze week niet geannuleerd als gevolg van het Coronavirus. 'Wel limiteren wij de verkoop voor de grote en kleine zaal samen op maximaal 90 stoelen.'

Wenneker Cinema volgt natuurlijk de richtlijnen van het RIVM en heeft de benodigde maatregelen op het gebied van hygiëne genomen om verspreiding tegen te gaan.

Verder kunt u t/m 31 maart niet met contant geld afrekenen. 'Ook vragen wij bezoekers met klachten niet naar Wenneker Cinema te komen en hier bewust en verantwoordelijk mee om te gaan.'

Het volledige programma van Wenneker Cinema voor Week 12 luidt:

1917 (2019, Verenigd Koninkrijk/VS, 119’)

Regie: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns

Met: George MacKay, Claire Duburcq, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch

Oscar®winnende regisseur Sam Mendes (Skyfall, Spectre, American Beauty) maakte een meeslepend oorlogsdrama over de Eerste Wereldoorlog. Op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog krijgen twee jonge Britse soldaten Schofield (George MacKay) en Blake (Dean-Charles Chapman) een op het eerste gezicht onmogelijke missie toegewezen. In een race tegen de klok moeten ze vijandelijk terrein betreden en een boodschap afleveren waarmee zij een dodelijke aanval op honderden soldaten kunnen voorkomen – waaronder Blake zijn eigen broer.

Oscar voor beste camerawerk, geluid en visuele effecten.

DO 19 mrt 15:00 KZ // VR 20 mrt 20:00 KZ // ZA 21 mrt 20:00 GZ // ZO 22 mrt 15:00 KZ

La Belle Époque (Frankrijk, 2020, 115’)

Regie: Nicolas Bedos

Met: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant

Het leven van zestiger Victor (Daniel Auteuil) raakt ontregeld wanneer succesvol zakenman Antoine(Guillaume Canet) hem kennis laat maken met een nieuwe en unieke manier van entertainment. Antoines bedrijf biedt zijn cliënten namelijk de kans om door een combinatie van slimme trucages en het naspelen van gebeurtenissen terug in de tijd te gaan, naar een moment naar keuze. Op deze manier kan zijn publiek historische gebeurtenissen of persoonlijke herinneringen (her)beleven. Victor kiest voor de meest memorabele avond uit zijn leven: de avond in mei 1974 waarop hij zijn grote liefde voor het eerste ontmoette in bistro La belle époque in Lyon.

DO 19 mrt 20:00 KZ // ZA 21 mrt 20:30 KZ // ZO 22 mrt 12:30 KZ // WO 25 mrt 15:00 KZ