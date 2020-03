Ondanks oproep Rutte lijkt ook Schiedam te 'hamsteren'

Schiedam - Bij de Plus Supermarkt aan het Geuzeplein in Schiedam is vrijdag 13 maart het brood inmiddels helemaal uitverkocht. Mensen zijn ook brood aan het hamsteren. Ook papiertjes bij de broodafdeling staat dat er morgen weer vers brood te koop is. (Foto: GinoPress B.V.)

Schiedam - Bij de Plus Supermarkt aan het Geuzenplein in Schiedam was vrijdagmiddag 13 maart het brood helemaal uitverkocht. Het lijkt erop dat ondanks een oproep van premier Rutte pok in Schiedam flink wordt gehamsterd. De supermarkt probeert via papiertjes bij de broodafdeling in ieder geval de 'paniek' wat weg te nemen: 'Morgen is er weer volop vers brood aanwezig'.