Theater aan de Schie tijdelijk gesloten

Schiedam - Om een verdere uitbraak van het coronavirus te beteugelen, hebben de autoriteiten per direct een verbod op evenementen met meer dan honderd personen afgekondigd. Om deze reden kunnen alle voorstellingen en evenementen van Theater aan de Schie, inclusief de kleine zaal voorstellingen die in het Wennekerpand zouden plaatsvinden, tot en met 31 maart 2020 geen doorgang vinden. Alle publieke evenementen worden tot en met 31 maart 2020 geannuleerd of uitgesteld.



Directeur Rob Roos: “In goed overleg is besloten dat met directe ingang het theater voor het publiek tot en met 31 maart voor publieke activiteiten wordt gesloten. Voor alle voorstellingen en andere evenementen worden vervangende data gezocht. De maatregelen die door de rijksoverheid landelijk zijn opgelegd hebben grote gevolgen maar zijn gezien de urgente situatie zeer begrijpelijk. Vanzelfsprekend dat ook wij volledig meewerken in de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus. Onze eerste prioriteit is nu het doel waarvoor dit allemaal is bedacht te bereiken, namelijk het welzijn van ons publiek, huurders, relaties en onze medewerkers en collegae veilig te stellen. Ik verzoek iedereen om de door de overheid aangegeven richtlijnen zeer serieus te nemen. Alleen dan heeft dit aanvalsplan kans van slagen. Laten we niet vergeten dat dit een tijdelijke situatie is. Laten we met elkaar de richtlijnlijnen consequent opvolgen en er gezamenlijk vertrouwen in uitspreken dat we deze unieke en bizarre periode met succes gaan afsluiten. Ik spreek dat vertrouwen hierbij uit”.

Voor meer informatie en laatste nieuws verwijzen wij graag naar www.theateraandeschie.nl/coronavirus.