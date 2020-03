Maatregelen in verband met coronavirus

Schiedam - De gemeente Schiedam volgt de maatregelen van de Rijksoverheid. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden ook in Schiedam afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. De weekmarkten gaat op 20 en 27 maart niet door. Een en ander maakte de gemeente bekend via hun website. Ambtenaren van de gemeente werken zo veel mogelijk vanuit huis. Alle gemeentelijke bijeenkomsten zijn tot en met 31 maart afgelast.



Enkele veelgestelde vragen en antwoorden:

Blijft het Klant Contact Centrum open?

Het Klant Contact Centrum aan het Stadserf blijft open. We vragen u wel om alleen langs te komen als dat noodzakelijk is. Als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u dringend uw bezoek uit te stellen. U kunt alleen op afspraak bij het Klant Contact Centrum terecht.

Wordt het afval gewoon opgehaald?

Ja, de vuilniswagens van Irado legen de containers en minicontainers (kliko’s) volgens de normale planning en route.

Hoe zit het met huwelijken op het stadhuis?Deze kunnen plaatsvinden, maar we verzoeken u dringend om het aantal aanwezigen zo veel mogelijk te beperken.



Kunnen begrafenissen wel doorgaan?

Begrafenissen kunnen doorgaan, maar we verzoeken u dringen om het aantal aanwezigen sterk te beperken.

De gemeente bekijkt op dit moment welke maatregelen verder nodig zijn.

Hou schiedam.nl in de gaten voor eventuele updates