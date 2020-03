Bibliotheek Schiedam sluit deuren en annuleert alle activiteiten

Schiedam - De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van het RIVM/de Rijksoverheid raken ook de Bibliotheek Schiedam. We vinden het belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen in het niet verder verspreiden van het virus en daarom sluiten alle locaties van Bibliotheek Schiedam haar deuren tot en met 31 maart. Ook worden alle activiteiten in de maand maart afgelast, ook die in het kader van ons jubileum.



Het Slotfeest in de Grote- of Sint Janskerk wordt verplaatst naar vrijdag 12 maart 2021. Dat is de laatste dag van de Boekenweek dat jaar. Schiedam krijgt dan alsnog een vertrouwd Boek & Bal gepresenteerd.

Mensen die een kaartje hebben gekocht voor de activiteiten, krijgen hun geld terug. De wijze van retourneren wordt kenbaar gemaakt via de website. Verder worden er geen boetes in rekening gebracht.

Heeft het publiek vragen, dan zijn we te bereiken via klantenservice@debibliotheekschiedam.nl. We vertrouwen op het begrip en medewerking van alle Schiedammers.