Claudia de Breij ontvangt Jillis Bruggeman Penning: 'Heel eervol'

Schiedam - “Ik vind het heel eervol dat ik deze prijs mag ontvangen. En ik hoop dat er ooit een dag komt dat het uitreiken van de Jillis Bruggeman Penning en de Opsteker niet meer nodig is. Ik vind het ook een mooie bijeenkomst; al die initiatieven. Het ontroert me en ik vind het hoopgevend. Laten we niet oordelen; ook niet als we iets niet begrijpen…”



Wijze woorden van Claudia de Breij. Zij ontving maandag uit handen van wethouder Jeroen Ooijevaar en onder het toeziend oog van meer dan honderd belangstellenden de Jillis Bruggeman Penning. Drie ‘voorlopers’ uit de regio ontvingen de Jillis Bruggeman Penning.

Schiedam blijft zich inzetten

“Het is weliswaar 217 jaar geleden dat Jillis Bruggeman door een rechter werd veroordeeld, maar ook in 2020 worden er nog dagelijks mensen veroordeeld. Door buren, collega's en klasgenoten. Maar ook door politici, leiders en opiniemakers. Dus blijven wij ons in Schiedam inzetten voor emancipatie en acceptatie van LHBTI’s in onze samenleving. En dat maken we eens per jaar extra zichtbaar door de Jillis Bruggeman Penning uit te reiken”, aldus de Schiedamse wethouder Ooijevaar (Diversiteit en Inclusie).

Weten dat we er mogen zijn

“Inclusie gaat niet om dingen afnemen, maar om ruimte geven”, vindt Edwin Maarleveld, voorzitter van de stichting Jillis Bruggeman. “Om de welwillendheid om te luisteren naar elkaar. Weten dat we er mogen zijn, zoals Claudia de Breij zo mooi heeft gezegd, is van belang voor iedereen. Er werkelijk mogen zijn. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we constant op zoek naar verbinding.” Claudia de Breij is hier een voorbeeld van “Omdat zij zich altijd en overal expliciet uitspreekt tégen haat en discriminatie en vóór liefde en diversiteit. Omdat ze durft voorop te lopen.”

Drie Jillis Opstekers

Naast de Penning ontvingen drie voorlopers uit de regio een Jillis Opsteker. De Schiedamse wethouder gaf stadgenoot Theo van der Heijden de Opsteker voor zijn jarenlange inzet in Schiedam. Onder andere als LHBT-ambassadeur, later ook als aanjager van het platform LHBT Schiedam en ten slotte als oprichter en bestuurder van de Stichting Jillis Bruggeman. “Hiermee heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de emancipatie en acceptatie van LHBTI’s in Schiedam, regionaal én landelijk,” aldus Jeroen Ooijevaar.

De Vlaardingse wethouder Jacky Silos kwam speciaal naar Schiedam om haar stadgenoot Mieke Peters te onderscheiden. Zo bedankte zij Mieke voor het opzetten van een Vlaardingse LHBTI-afdeling van Amnesty International en haar actieve rol in de totstandkoming van Vlaardingen als Regenboogstad.

Noes Fiolet, uit Capelle aan den IJssel, werd met een Opsteker bedankt voor het maken van honderd radio-uitzendingen van ‘Uit de kast’ in Capelle aan den IJssel. Dit programma is ook in de regio uitgezonden.

Jillis Bruggeman

Sinds 2015 kent de gemeente een monument en een penning. Beide zijn vernoemd naar Jillis Bruggeman. Deze Schiedammer is op 9 maart 1803 ter dood veroordeeld vanwege zijn seksuele identiteit. Dit was de laatste keer dat iemand onder Nederlands recht ter dood werd veroordeeld wegens sodomie. Het is het laatste voltrokken doodvonnis in Schiedam.

De gemeente reikt de Jillis Bruggeman Penning uit aan een persoon of instantie die voorop gaat in de strijd tegen discriminatie en vervolging op basis van seksuele of genderidentiteit in Nederland of elders in de wereld.